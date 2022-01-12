Актера из «Универа» и «Глухаря» нашли мертвым в московской квартире

Актера Алексея Гериловича, сыгравшего в сериалах «Универ», «Глухарь» и «Стажеры», обнаружили мертвым в московской квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

48-летний мужчина не выходил на связь несколько дней. Тело Гериловича нашел его друг, решивший навестить приятеля. Труп лежал на кухне.

По предварительным данным, в смерти артиста не нашли следов криминала. При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные данные сообщил, что на обнаруженном теле Гериловича не было одежды, а рядом лежала упаковка лекарств.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на кухне подмосковной квартиры обнаружили обезглавленное тело женщины. Голову погибшей нашли в другой комнате.