Сегодня в 12:39
1 мин.

Актера из «Универа» и «Глухаря» нашли мертвым в московской квартире

Новости /
Актера из «Универа» и «Глухаря» нашли мертвым в московской квартире
Фото: Kino-teatr.ru

Актера Алексея Гериловича, сыгравшего в сериалах «Универ», «Глухарь» и «Стажеры», обнаружили мертвым в московской квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

48-летний мужчина не выходил на связь несколько дней. Тело Гериловича нашел его друг, решивший навестить приятеля. Труп лежал на кухне.

По предварительным данным, в смерти артиста не нашли следов криминала. При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные данные сообщил, что на обнаруженном теле Гериловича не было одежды, а рядом лежала упаковка лекарств.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на кухне подмосковной квартиры обнаружили обезглавленное тело женщины. Голову погибшей нашли в другой комнате.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.