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Актера из «Универа» и «Глухаря» нашли мертвым в московской квартире
Фото: Kino-teatr.ru
Актера Алексея Гериловича, сыгравшего в сериалах «Универ», «Глухарь» и «Стажеры», обнаружили мертвым в московской квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
48-летний мужчина не выходил на связь несколько дней. Тело Гериловича нашел его друг, решивший навестить приятеля. Труп лежал на кухне.
По предварительным данным, в смерти артиста не нашли следов криминала. При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные данные сообщил, что на обнаруженном теле Гериловича не было одежды, а рядом лежала упаковка лекарств.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее на кухне подмосковной квартиры обнаружили обезглавленное тело женщины. Голову погибшей нашли в другой комнате.