Актриса «Современника» сравнила Москву с Тель-Авивом

Актриса театра «Современник» Светлана Иванова рассказала об отличиях и сходствах своего родного города с Тель-Авивом. Девушка дала интервью изданию «Москвич Mag».

И Тель-Авив, и Москву Иванова включила в список своих любимых городов. Главным их сходством актриса назвала наличие как старых зданий, так и современных домов. «Мне очень нравится такая эклектика», — заявила девушка, подчеркнув, что она «отражает современную жизнь».

Иванова также рассказала об отличиях Москвы и Тель-Авива. По словам актрисы, российская столица «гораздо чище» по сравнению с крупнейшим городом Израиля. Положительной стороной Тель-Авива девушка назвала атмосферу свободы и особый менталитет жителей, который есть только в теплых приморских городах. Героиня интервью отметила, что люди, живущие на побережье, сильно отличаются от тех, кто проживает в таких мегаполисах, как Москва.

Ранее известный российский актер Виктор Суханов назвал отличительную черту москвичей. Мужчина отметил, что менталитет жителей столицы не меняется несмотря на большое количество приезжих.