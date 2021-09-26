Известный киноактер назвал отличительную черту москвичей

Известный российский актер театра и кино Виктор Суханов в интервью «Москвич Mag» назвал черту москвичей, отличающую их от жителей других мегаполисов.

По мнению артиста, дело в менталитете жителей столицы, который не изменился даже несмотря на то что в городе появилось много приезжих.

«В Москву то и дело стекались и продолжают отовсюду стекаться люди с совершенно иным менталитетом — не всегда он хуже, просто другой. И, конечно, приезжающие в столицу никак не интегрировались в атмосферу, но привносили в нее что-то свое», — отметил он.

Суханов также признался, что ему хотелось бы изменить отношение москвичей друг к другу, чтобы оно было более доброжелательное.

Ранее художник Дмитрий Аске назвал отличительную черту настоящего москвича, которая заключается в скорости, так как в столице очень высокий темп жизни.

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