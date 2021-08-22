Актриса Татьяна Васильева рассказала о «чужом месте» в Москве

Васильева в студенческие годы жила в общежитии в Дмитровском переулке, однако ее это не смущало, так как она очень хотела учиться в театральном училище. Сейчас же Васильева живет в центре города — на Таганке.

«Таганка — это очень старая Москва: мне нравится, что здесь еще есть улицы, где сохранились двухэтажные дома, много монастырей и церквей», — рассказала телеведущая, добавив, что считает не весь центр столицы красивым. Например, Арбат для нее ассоциируется с чужим местом. При этом Краснохолмскую набережную и бульвар рядом с ней она выделила как наиболее любимые места для прогулок.

В заключение актриса заявила, что жизнь в Москве полностью изменила ее саму и у нее «ничего не осталось от той девочки, которая приехала сюда из Питера в страхе, в обидах и в болезнях всех близких».

Ранее актриса театра имени Маяковского Любовь Руденко рассказала о жизни в районе Восточное Измайлово и первой любви. По словам артистки, она проживала в этом районе Москвы до 2010 года. «В советские времена это был очень престижный столичный район, и про людей, здесь родившихся, говорили, что они "измайловских кровей". Мама часто ходила со мной гулять в Измайловский лесопарк, а потом и я со своим сыном Толей исходила там все тропинки», — рассказала она.

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