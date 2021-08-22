Актриса Татьяна Васильева рассказала о «чужом месте» в Москве
Телеведущая и актриса Татьяна Васильева в беседе с изданием «Москвич Mag» объяснила, за что она любит Москву.
По ее словам, в первое знакомство столица показалась ей «солнечной, сумасшедшей и безумной». Артистка призналась, что город ее совсем не напугал. «Как выяснилось позже, я нигде не могу жить — только в Москве», — отметила она.
Васильева в студенческие годы жила в общежитии в Дмитровском переулке, однако ее это не смущало, так как она очень хотела учиться в театральном училище. Сейчас же Васильева живет в центре города — на Таганке.
«Таганка — это очень старая Москва: мне нравится, что здесь еще есть улицы, где сохранились двухэтажные дома, много монастырей и церквей», — рассказала телеведущая, добавив, что считает не весь центр столицы красивым. Например, Арбат для нее ассоциируется с чужим местом. При этом Краснохолмскую набережную и бульвар рядом с ней она выделила как наиболее любимые места для прогулок.
В заключение актриса заявила, что жизнь в Москве полностью изменила ее саму и у нее «ничего не осталось от той девочки, которая приехала сюда из Питера в страхе, в обидах и в болезнях всех близких».
Ранее актриса театра имени Маяковского Любовь Руденко рассказала о жизни в районе Восточное Измайлово и первой любви. По словам артистки, она проживала в этом районе Москвы до 2010 года. «В советские времена это был очень престижный столичный район, и про людей, здесь родившихся, говорили, что они "измайловских кровей". Мама часто ходила со мной гулять в Измайловский лесопарк, а потом и я со своим сыном Толей исходила там все тропинки», — рассказала она.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!