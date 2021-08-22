Известная актриса вспомнила о престижном в советское время районе Москвы

Артистка отметила, что свою первую любовь она встретила именно в Измайлове — в детском саду на шоссе Энтузиастов. Однако романтическая история обернулась для нее травмами: заметившая ухаживания мальчика Коли соперница заревновала его к юной Руденко и ударила ее качелями.

«Моя соперница из ревности толкнула качели, которые заехали мне прямо в лоб! Из раны хлынула кровь, меня увезли на скорой. У меня до сих пор сохранилась небольшая ямка от той травмы», — вспомнила женщина.

Ранее актер Иван Охлобыстин сказал, что район Тушино — это удивительное место, описанием которого ему бы хотелось поделиться с остальными. По его словам, здесь у людей остался деревенский менталитет и они не ассоциируют себя полностью с Москвой. «Не так давно, кстати, при раскопках канала были найдены древнейшие черепа, то есть самые первые жители Москвы были тушинцами», — поделился Охлобыстин.

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