Известная актриса вспомнила о престижном в советское время районе Москвы
Актриса театра имени Маяковского Любовь Руденко, известная также по съемкам фильмах «Запретная любовь» и «Вчера закончилась война», рассказала в беседе с изданием «Восточный округ» о своей жизни в районе Восточное Измайлово и первой любви.
По словам артистки, она проживала в этом районе Москвы до 2010 года. «В советские времена это был очень престижный столичный район, и про людей, здесь родившихся, говорили, что они "измайловских кровей". Мама часто ходила со мной гулять в Измайловский лесопарк, а потом и я со своим сыном Толей исходила там все тропинки», — рассказала она.
Артистка отметила, что свою первую любовь она встретила именно в Измайлове — в детском саду на шоссе Энтузиастов. Однако романтическая история обернулась для нее травмами: заметившая ухаживания мальчика Коли соперница заревновала его к юной Руденко и ударила ее качелями.
«Моя соперница из ревности толкнула качели, которые заехали мне прямо в лоб! Из раны хлынула кровь, меня увезли на скорой. У меня до сих пор сохранилась небольшая ямка от той травмы», — вспомнила женщина.
Ранее актер Иван Охлобыстин сказал, что район Тушино — это удивительное место, описанием которого ему бы хотелось поделиться с остальными. По его словам, здесь у людей остался деревенский менталитет и они не ассоциируют себя полностью с Москвой. «Не так давно, кстати, при раскопках канала были найдены древнейшие черепа, то есть самые первые жители Москвы были тушинцами», — поделился Охлобыстин.
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