Американская медсестра с сайта знакомств оказалась нигерийцем из Подмосковья

Житель Подмосковья решил найти подругу на сайте знакомств и завязал общение с некой американской медсестрой из Сирии. Вскоре выяснилось, что иностранка — это 35-летний нигериец из подмосковной Балашихи, пишет Telegram-канал Mash.

Гражданин Нигерии Фред Ннайи приехал в Москву на чемпионат мира по футболу в 2018 году и решил остаться в России. Мужчина женился, выучил язык, однако денег заработать не смог и решил попробовать обогатиться на сайтах знакомств. Он нашел фотографию красивой девушки, зарегистрировался под именем Люси Санчос и стал ждать.

Через некоторое время ему написал россиянин Михаил из Тучково. В переписке «американка» рассказала собеседнику о том, что скопила некоторые ценности в Сирии и хочет переслать их в Россию, чтобы в скором времени перебраться сюда жить. Тогда великодушный мужчина решил помочь медсестре — он дал свой адрес и вскоре ему позвонил «курьер», который потребовал полторы тысячи долларов (более 107 тысяч рублей).

Житель Подмосковья занял у знакомых свыше 100 тысяч рублей и перевел «курьеру». Позже тот потребовал от мужчины еще две тысячи долларов (более 140 тысяч рублей), после чего житель Тучково обратился в полицию. Правоохранительные органы нашли ту самую «медсестру» в Балашихе. Вместе с Ннайи в помещении при задержании обнаружили еще семь мигрантов из Нигерии, а также сертификат МГУ о прохождении курсов русского языка, множество телефонов и сим-карт. Самого Ннайи заключили под стражу, а остальных иностранцев депортировали.

Ранее стало известно, что интерес россиян к сайтам знакомств повысился в период нерабочих дней. Девушки стали более благосклонными к молодым людям, о чем свидетельствует увеличение количества их ответов.