Аномальная погода в Москве задержится

Аномально теплая погода продержится в Москве до воскресенья, 17 ноября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице сохранится совершенно однородный температурный режим: ночью — от минус двух до плюс двух градусов, днем — от трех до шести градусов тепла. Это на несколько градусов выше нормы.

Кроме того, в ночь на четверг, 14 ноября, на Москву может опуститься туман, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности.

Накануне, 12 ноября, Вильфанд сообщил, что московский климат может стать похожим на краснодарский. Синоптик уточнил, что за последние 30 лет средняя годовая температура в европейской части России выросла на 1-1,5 градуса, что «очень много».

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