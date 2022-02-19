Москвичей предупредили об аномально теплой и ветреной погоде

Синоптики предупредили москвичей об аномально теплой и ветреной погоде в субботу, 19 февраля. В этот день столичный регион будет находиться под влиянием циклона, передает портал «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до 3 градусов тепла, в Подмосковье — до 4. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба.

Эксперты отмечают, что низкое содержание кислорода в воздухе может спровоцировать недомогания у людей, недавно перенесших бронхолегочные заболевания. В профилактических целях рекомендовано заняться физической активностью: йогой, гимнастикой.

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что в течение текущей недели, с 14 по 20 февраля, москвичей и гостей столицы ожидает теплая и сухая погода.