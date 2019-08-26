Анонсирован пик пробок в Москве

В связи с началом нового учебного года пик пробок в столице на текущей неделе наступит в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения, передает ТАСС.

По информации специалистов, во второй половине дня на подъездах к городу ожидается достаточно плотный трафик. «Это последний день перед началом года, поэтому автомобили начнут возвращаться в Москву», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, понедельник, 2 сентября, будет самым «спокойным» по трафику днем, так как количество автомобилей будет увеличиваться постепенно. Самыми загруженными станут обычные часы — утром до 9:00, вечером — с 17:00 до 19:00.

23 августа стало известно, что средняя цена букета цветов к 1 сентября в столице составит около 800 рублей. Отмечалось, что стоимость зависит от финансовых возможностей родителей школьников, поэтому окончательная цена разнится — возможны как дешевые варианты, от 500 рублей, так и более дорогие.

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