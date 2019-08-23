Подсчитаны траты родителей московских школьников на букеты

Средняя цена букета цветов к 1 сентября в столице составит около 800 рублей. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, передает агентство «Москва».

По ее словам, стоимость зависит от финансовых возможностей родителей школьников, поэтому окончательная цена разнится — возможны как дешевые варианты, от полутысячи рублей, так и более дорогие. «Можно вообще один цветок подарить», — добавила Сафронова.

Собеседница агентства отметила, что среди трендов последних лет — крашеные цветы. «Существует специальный способ обработки цветов, когда добавляются в воду определенные красители, из-за которых натуральный цвет слегка меняется и становится весьма оригинальным и необычным», — пояснила она.

Ранее в августе сообщалось, что в столичной подземке организуют продажу школьных принадлежностей к началу нового учебного года. Начиная с 15 августа, в магазинах метрополитена можно будет приобрести школьные тетради и блокноты, дневники, книжные закладки, пеналы, ручки, фломастеры и карандаши, пластилин, краски, а также рюкзаки, сумки для обуви и ланчбоксы.

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