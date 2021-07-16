Анонсированы массовые проверки в кафе Москвы после отмены системы QR-кодов

В кафе и ночных клубах Москвы после отмены системы обязательных QR-кодов пройдут массовые проверки соблюдения противоэпидемических мер. Их в эфире телеканала «Россия 24» анонсировали власти города.

«Проверки также будут проводиться на регулярной основе», — заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк и подчеркнул, что требования главных санитарных врачей России и Москвы продолжат быть обязательными для исполнения.

Чиновник также сообщил, что система QR-кодов не будет обязательной, но останется рекомендательной для заведений общепита столицы. Он не исключил, что в Москве останутся кафе и рестораны, которые продолжат проверять QR-коды у своих посетителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене системы QR-кодов, которая с конца июня работала в Москве. Получить код для предъявления в местах общепита могли три категории граждан на портале госуслуг: ввакцинированные жители, переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, а также граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней.

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