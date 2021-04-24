Апрель в Москве назвали одним из самых дождливых за последние полвека

Апрель 2021 года может войти в тройку самых дождливых за минувшие 50 лет. Такой прогноз озвучил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К 9 часам утра 24 апреля с начала месяца в столице выпало 64,3 миллиметра осадков, что составляет 174 процента от нормы», — сообщил он, заверив, что этим показателем апрельские дожди не ограничатся и копилка влаги в этом месяце продолжит пополняться.

Таким образом, утверждает синоптик, апрель 2021 года может войти в топ-3 самых дождливых за последние полвека.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье 23 апреля зафиксировали десятки гроз. По данным синоптиков центра погоды «Фобос», в районе столицы было замечено более 30 молниевых разрядов. Больше всего молний было на юге Подмосковья в середине дня. Еще несколько разрядов зафиксировано на севере и на западе региона.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!