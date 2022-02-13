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Москвичам спрогнозировали апрельскую погоду в феврале

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Москвичам спрогнозировали апрельскую погоду в феврале
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На предстоящей неделе в столице прогнозируются температурные показатели апреля. Об аномальной февральской погоде сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

«К примеру, 18 февраля, по предварительным данным, днем будет до плюс 6-7 градусов. Плюсовая температура ожидается и ночью», — пояснила специалист. Она подчеркнула, что климатическая весна в России, как правило, начинается 27 марта, когда температура переходит в положительную сторону.

Ранее на День всех влюбленных, отмечаемый 14 февраля, москвичам также пообещали весеннюю погоду. «Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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