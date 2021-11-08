Архитектор высоко оценил небоскребы Москвы

Известный российский архитектор Борис Левянт в беседе с «Москвич Mag» оценил произошедшие за последние годы в Москве изменения. Он отметил, что город развивается в правильном направлении.

По мнению Левянта, лучшим решением за последние годы стала программа реновации. «Люди в XXI веке живут в жутких, но милых сердцу хрущобах: если человек вырос в собачьей конуре, то он будет считать, что эта конура — лучшее жилье. Хорошо, что мы от этого уходим», — сказал он.

Специалист отметил, что от «роста вверх» никуда не деться, а высотные здания сами по себе хорошо ориентируют человека в пространстве. Архитектор добавил, что из великих строений, появившихся в Москве, ему больше всего нравится небоскребы «Москва-Сити». «Некая децентрализация и формирование новых высокоплотных образований, которые снимут напряжение, приходящееся на центр. Это основная идеология, которая, на мой взгляд, разумна и правильна», — резюмировал он.

Ранее изменения в одном из районов Москвы возмутили россиян.