Архивное фото гостиницы «Россия» восхитило россиян

Архивное фото гостиницы «Россия», разобранной к 2010 году в Москве, навеяло россиянам воспоминания о былых временах. Снимок опубликовали в группе «Москва – та!» в Facebook.

Многие пользователи сети восхитились старой архитектурой здания. Некоторые вспомнили интерьеры расположенных внутри концертного зала и ресторанов, а также сколько знаменитых людей прошлого века побывали здесь. «Она подчеркивала стиль СССР. Стиль фундаментальный, основательный, широкий и просторный, он олицетворял весь Союз», «Как и все большие и надежные здания в центре. Здесь проводились международные кинофестивали. Его стены хранили память о таких знаменитостях как Марина Влади, Владимир Высоцкий, Софи Лорен, Джина…» — отмечают юзеры.

Среди подписчиков сообщества нашлись и те, кто оказался рад сносу гостиницы и появлению на ее месте парка «Зарядье». «И хорошо, что снесли. Мало ли какие у кого там воспоминания. Обожают же люди двойные стандарты. Вот новые громадные здания в центре не нравятся и то, что с ними у ваших детей воспоминания будут — все равно. А страшная гробина у Кремля: "Ой-ой, как жалко!"» — прокомментировал один из пользователей.

Ранее житель Москвы поделился в сети фотографиями новых жилых комплексов в столице, но столкнулся с осуждением со стороны интернет-пользователей. Подписчики Facebook-сообщества в комментариях назвали новые комплексы «человейниками». «Жуть. Жаль, что это имеет отношение к Москве», — отметили юзеры.