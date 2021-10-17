Россиян возмутила архитектура московских «человейников»

Житель Москвы поделился в сети фотографиями новых жилых комплексов в столице, но столкнулся с осуждением со стороны интернет-пользователей. Снимки появились в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«Новая московская архитектура — наследство модернизма. Это простые геометрические формы, зонирование, мелкотемье. На мой взгляд, есть что-то общее с концепцией муравейника. А в принципе смотрится неплохо. В хорошую погоду», — написал автор снимков.

Подписчики сообщества в комментариях назвали новые комплексы «человейниками», а сходств с модерном практически не нашли. «Жуть. Жаль, что это имеет отношение к Москве», «Преобладающий художественно-архитектурный принцип сейчас — воткнуть на выделенную площадку побольше и повыше окна в окна», «Нет архитектуры. Нет красоты. Нет настроения на это смотреть. И страшно представить, что когда-нибудь вся Москва будет такой серой, состоящей из безликих коробочек», — писали возмущенные участники группы.

Один из подписчиков признался, что современные новостройки воспринимает, как картонные декорации. «Все жду, когда ветер подует, и от них следа не останется», — рассказал мужчина. Другая москвичка сообщила, что специально ездит со своей дочерью в центр города и показывает, какой может быть архитектура. «А то вот так и будет считать, что эти коробки — норм», — подчеркнула женщина.

Другие пользователи вступили в спор с критиками современных жилых комплексов и напомнили, что советская застройка была еще более безликой и однообразной. В доказательство в комментариях опубликовали фото современного вида панельных девятиэтажек.

Ранее россиян возмутил снос одного из исторических домов в поселке художников в районе Сокол. Дом когда-то принадлежал доктору Тамбовцеву.