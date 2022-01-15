Архивное фото итальянской актрисы на фоне Кремля заставило россиян поспорить

Архивный снимок итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды на фоне московского Кремля заставил россиян поспорить о нравах и женщинах того времени. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».

Некоторые юзеры отметили, что Лоллобриджида была поистине красивой женщиной, но только для самих итальянцев. По мнению одного из пользователей сети, в России таких красавиц гораздо больше, в связи с чем их красоту считают за норму. Другие обсудили выбор наряда иностранки, прокомментировав нравы современных женщин. Россияне отметили, что в прошлом веке женщины одевались скромнее, а их одежда была более закрытая и элегантная.

«В России таких женщин полно. Это у них она красавица неповторимая», «Одетая, что характерно. Традиция показывать свои филейные места на фоне куполов появилась позже», «Просто времена такие были, целомудренные, никому бы и в голову не пришло», — прокомментировали подписчики сообщества. Одного из них снимок даже вдохновил на написание рифмы: «Территория Кремля с Джиной просто о-ля-ля».

Ранее фото маленькой Зои Космодемьянской на фоне Москвы вызвало споры россиян.