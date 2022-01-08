Фото маленькой Зои Космодемьянской на фоне Москвы вызвало споры россиян

Россиянка опубликовала фотографию маленькой Зои Космодемьянской и ее мамы на фоне столичного пейзажа в Facebook-группе «Москва — та!». Снимок заставил пользователей сети вспомнить о страшных моментах в истории и вызвал споры на разные темы.

«Любовь Тимофеевна Космодемьянская с трехлетней дочерью Зоей. 1926 год. Москва», — так подписала черно-белое фото автор поста. Многие подписчики интернет-сообщества выразили свою грусть по поводу судьбы юной героини снимка. Некоторые усомнились в том, что кадр действительно был сделан в столице.

«Мне всегда так грустно смотреть на фотографии людей (особенно детские), когда знаешь, какая их ждет страшная судьба…» — написала россиянка. Еще одна участница дискуссии рассказала, что Космодемьянская-старшая когда-то жила в ее доме и подарила ее бабушке снимок, где босую Зою ведут на казнь. «Я даже маленькая задавалась вопросом: зачем матери хранить такие чудовищные фото, тем более кому-то дарить их? Для меня Зоя была героиней. А теперь, став матерью, я так же жалею тех расстрелянных деревенских женщин, которые на нее набросились из-за поджогов. Они защищали свои дома и своих детей от голода. Зоя выполняла задание, а пострадали все», — поделилась она. «Зоя и такие, как она, защищали всех. Тот, кто выдал, "заботился" о себе. Но много примеров, когда в войну фашисты без всяких партизан сжигали деревни вместе с жителями. Про плен, насилие, опыты вообще молчу», — возразил ей другой юзер.

Ряд фолловеров уделили большее внимание подписи к фото и усомнились в том, что она верна. «В 1926 году Зои с семьей в Москве еще не было. Они переехали сюда позже, а в 1926-м жили в своем родном селе Осиновые Гаи Тамбовской губернии. С 1929-го на время перебрались в Сибирь и только после этого — в Москву», — поделилась знаниями москвичка. «Фото сделано в ателье», — предположил другой пользователь. Третий отметил, что снимок мог быть реально сделан в Москве, просто в подписи неверно указаны год и возраст Космодемьянской-младшей.

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