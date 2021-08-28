Архивное фото МКАД натолкнуло россиян на рассуждения о «дороге смерти»
Архивная фотография МКАД 30-летней давности натолкнула россиян на рассуждения, что раньше московская кольцевая автодорога была «дорогой смерти». Снимок опубликовал у себя на странице в Facеbook московский журналист Дмитрий Соколов-Митрич.
«1991 год. МКАД, который мы потеряли», — написал автор поста. В комментариях многие интернет-пользователи указали на небезопасность трассы в то время.
«Тот МКАД, который мы потеряли, называли еще "дорогой смерти". Особенно зимой», — написал один из комментаторов.
«Да и слава Богу, что потеряли. Расшибались на встречке по полной программе», — добавил один из пользователей. «Красиво, но подвеску я один раз убила», — написала еще одна москвичка.
«Единственное, за что мой отец уважал Лужкова — это за реконструкцию дороги смерти», — заключил один из комментаторов.
Зловещее прозвище дорога получила потому, что в начале 1990-х годов МКАД перестал справляться с трафиком. Также из-за отсутствия разделительного ограждения здесь была высокая смертность. Первые разделители появились на «кольце» в 1993 году.
Ранее, 14 августа, сообщалось о том, что мужчину, решившего перебежать МКАД в неположенном месте, насмерть сбил автомобиль. Смертельное ДТП произошло на 38-м километре внешней стороны трассы. Водитель не стал скрываться с места происшествия.
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