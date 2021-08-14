Автомобиль насмерть сбил перебегающего МКАД россиянина

Мужчину, решившего перебежать МКАД в неположенном месте, насмерть сбил автомобиль. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Смертельное ДТП произошло на 38-м километре внешней стороны МКАД. Водитель, сбивший мужчину, не скрылся с места происшествия и дождался сотрудников экстренных служб.

От полученных травм пешеход скончался на месте. На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Новой Москве машина сбила пешехода в ночь на понедельник, 2 августа. Нетрезвые подростки в отечественном легковом автомобиле сбили мужчину и скрылись с места аварии. Пострадавшего госпитализировали.

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