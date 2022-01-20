Архивное фото полуголой москвички с младенцем заставило россиян поспорить

Россияне в группе Facebook «Москва Моя» обсудили тему закаливания детей на морозе. Фото полуголой москвички, стоящей на снегу с младенцем на руках, заставило пользователей поспорить.

На опубликованном снимке женщина в одном купальнике держит обнаженного сына на ладони одной руки. Вокруг — сугробы снега, узкая полынья ручья, рядом стоит коляска. «Москвичка Татьяна Дубинина закаляет своего сына. Лосиный остров, СССР, 1987 год», — сообщается в описании поста.

Некоторые пользователи негативно отреагировали на данный снимок, написав, что в Советском Союзе невозможно было вести здоровый образ жизни при дефиците продуктов питания. «Похоже на цирк, пропаганда здорового образа жизни в то время, когда было нечего кушать и было так тяжело жить. И люди ехали за колбасой в Москву», — написали возмущенные юзеры.

Однако большинству фолловеров все же было интереснее узнать, как живет и чувствует себя выросший ребенок с фотографии. «И как это повлияло на него в жизни? Совсем не болеет?» — поинтересовались горожане.

Старожилы рассказали, что в СССР закаливание было довольно распространенной практикой и после таких процедур люди действительно меньше болели. «Меня тоже закаляли, и я всегда здоровая была и не болела! Так что это очень даже полезно и многие это делают в разных странах», — написали возрастные москвичи.

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