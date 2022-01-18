Москвич на фото времен СССР восхитил пользователей сети

В Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» опубликовали архивное фото мужчины, сделанное в 1964 году. Снимок натолкнул пользователей сети на рассуждения о том, как должен был выглядеть настоящий москвич времен СССР.

На фото изображен мужчина в красной клетчатой рубашке с короткими рукавами и серых брюках, он идет по оживленной улице с авоськой в руках. «Вот это точно москвич образца 1957 года. С авоськой, в ковбойке и сандалиях. Взгляд уверенный, волевой. Идет с покупками, возможно, из ГУМа», — отметил один из юзеров. Многие также указали на хорошую физическую форму россиянина и его опрятный и ухоженный вид.

«Спортивный, подтянутый, с натруженными жилистыми руками. Скорее всего работает на производстве. При этом видно, что следит за собой — выбрит, подстрижен, опрятен. В авоське, похоже, книги — учится, возможно», — восхитился другой подписчик сообщества.

Ранее россияне обсудили современную моду на советские авоськи.