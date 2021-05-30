Астроном назвал дату ближайшего лунного затмения в Москве

Астроном и старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников назвал дату ближайшего лунного затмения в Москве. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал специалист, ближайшее частичное затмение будет в столице в 2023 году. «Но там тень едва-едва заденет Луну», — объяснил он. А ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет увидеть 7 сентября 2025 года.

26 мая жители России могли наблюдать сразу три редких астрономических явления — суперлуние, полнолуние и багряное лунное затмение, которое было видно только на юго-востоке Сибири и Дальнего Востока.

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