Атаковавший США ураган «Ида» принесет тепло в Москву

Пасмурная и облачная погода в Москве связана с влиянием самого мощного в этом сезоне урагана «Ида», который ранее атаковал США. Сейчас он уже растратил свою силу, добрался до Скандинавии и начал менять погоду в столичном регионе. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Если во вторник, 7 сентября, связанный с ураганом теплый фронт закрыл небо над Москвой тучами и принес дожди, то уже в среду, 8 сентября, обстановка изменится. Как говорится в сообщении, «Ида» продолжит движение на восток и окажется над Кольским полуостровом. Оттуда циклон откроет доступ теплым потокам воздуха в центральную часть России.

В среду, 8 сентября, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов, а к концу недели — до плюс 20 градусов. В Москву придет подобие бабьего лета. Однако потепление будет краткосрочным, а вероятность небольших дождей и сильного ветра сохранится.

Ранее потепление к концу недели предсказывал глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Он также сказал, что в выходные в столицу придет бабье лето.

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