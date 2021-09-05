Москвичам назвали сроки наступления бабьего лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС назвал москвичам сроки наступления бабьего лета.

По его словам, теплая погода вернется в столицу в середине следующей недели. Уже в среду, 8 сентября, температура воздуха преодолеет отметку в плюс 15 градусов. В четверг, 9 сентября, потеплеет до плюс 14-19 градусов.

«Такая холодная погода, как сейчас, это предтеча потепления. Его можно будет ассоциировать с бабьим летом, потепление будет весьма комфортное», — сказал синоптик.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что погода в сентябре не удивит москвичей и будет соответствовать климатической норме.

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