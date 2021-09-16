Автобус врезался в дерево и уехал с места аварии в Москве

Автобус въехал в дерево, после чего уехал с места аварии на востоке Москвы. Инцидент произошел в четверг, 16 сентября, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На улице 15-я Парковая автобус врезался в дерево, водитель не стал сообщать о ДТП в Госавтоинспекцию и уехал. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.