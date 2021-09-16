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Автобус врезался в дерево и уехал с места аварии в Москве
Кадр: Telegram-канал «Говорит и показывает Москва»
Автобус въехал в дерево, после чего уехал с места аварии на востоке Москвы. Инцидент произошел в четверг, 16 сентября, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На улице 15-я Парковая автобус врезался в дерево, водитель не стал сообщать о ДТП в Госавтоинспекцию и уехал. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В пресс-службе столичного МВД отметили, что по факту появившейся в сети видеозаписи с места происшествия уже начали проверку.
Ранее мужчина попытался прыгнуть под колеса автобуса и своим поведением рассмешил россиян. На кадрах в сети было видно, что мужчина заранее вышел на проезжую часть и ждал подъезжающий транспорт.
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