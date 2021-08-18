Автомобиль бывшего гендиректора «Спартака» попал в ДТП

В центре Москвы на Смоленской набережной перевернулся автомобиль Range Rover, который, предположительно, принадлежит бывшему генеральному директору хоккейного клуба «Спартак» Игорю Хохлачеву. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При этом водителя на месте ДТП не было, он скрылся еще до прибытия сотрудников экстренных служб. Кто именно находился за рулем автомобиля Хохлачева, сейчас устанавливается.

Ранее нетрезвый водитель спорткара протаранил другую машину на Тверской улице. Дорогой автомобиль врезался в стену гостиницы InterContinental. Сейчас Муталибов находится в коме, второй водитель доставлен в больницу.

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