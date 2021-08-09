В центре Москвы спорткар протаранил автомобиль и врезался в гостиницу
В центре Москвы спортивный автомобиль Mercedes AMG GT протаранил другую машину, видео с места инцидента появилось в Telegram-канале «112».
ДТП произошло на Тверской улице. После удара дорогую машину отбросило в стену гостиницы InterContinental. Очевидцы уточнили, что водитель спорткара был пьян. Он грубо нарушал правила дорожного движения: пересекал двойную сплошную, играл в «шашки» и ехал на большой скорости.
В результате аварии пострадал водитель Mercedes. Он впал в кому. Второго водителя медики также доставили в больницу. Он получил легкие травмы. На месте аварии работают сотрудники полиции.
Ранее в центре Москвы произошло ДТП с участием нескольких элитных автомобилей. 1 мая на Пресненской набережной в аварию попали спорткары Lamborghini Huracan, Infinity Q60 II и Porsche Panamera: водитель первого не справился с управлением и вылетел на газон, второй в этот момент притормозил, а третий — в него врезался.
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