В центре Москвы спорткар протаранил автомобиль и врезался в гостиницу

В центре Москвы спортивный автомобиль Mercedes AMG GT протаранил другую машину, видео с места инцидента появилось в Telegram-канале «112».

ДТП произошло на Тверской улице. После удара дорогую машину отбросило в стену гостиницы InterContinental. Очевидцы уточнили, что водитель спорткара был пьян. Он грубо нарушал правила дорожного движения: пересекал двойную сплошную, играл в «шашки» и ехал на большой скорости.

В результате аварии пострадал водитель Mercedes. Он впал в кому. Второго водителя медики также доставили в больницу. Он получил легкие травмы. На месте аварии работают сотрудники полиции.