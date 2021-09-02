Автомобиль протаранил жилой дом на Кутузовском проспекте в Москве

Автомобиль Ford врезался в жилой дом на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РЕН.ТВ.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 сентября. У дома номер 25 машина на полном ходу протаранила здание. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Известно, что водитель после удара выжил. Детали произошедшего выясняются.

В июле грузовик протаранил здание Центра оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженка в Москве. В результате ДТП никто не пострадал.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!