Москвичи попрощались с историческим бассейном ЦСКА

Новость о закрытии исторического бассейна ЦСКА на севере Москвы пробудила в москвичах ностальгию. Жители столицы попрощались с легендарным местом в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood».

Автор топика сообщила, что с субботы, 12 февраля, бассейн закрывается навсегда. Тем, кто купил абонементы на февраль, вернут деньги, отметила женщина.

Новость заставила комментаторов загрустить. «Очень жаль. Сегодня как раз была на своей последней тренировке по прыжкам в воду в ЦСКА», «Бассейн моего детства», «Эх, у меня там еще мама ребенком занималась», «Ведь это целая эпоха, великое прошлое, где выросло целое поколение победителей», — написали пользователи.

Кто-то отметил, что бассейн ЦСКА является архитектурно-исторической собственностью и был оформлен в 1950-х годах коллективом художников во главе с советским деятелем искусств Владимиром Фаворским. Некоторые поинтересовались судьбой учеников спортшколы, занимавшихся в этом месте.

Ранее россиян расстроило закрытие несетевых продуктовых магазинов в Москве.