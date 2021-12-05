Россиян расстроило закрытие несетевых магазинов в Москве

Россиянин рассказал о посещении несетевого магазина в Москве в последний день его работы. В Facebook-сообществе «Хорошево-мневники / Щукино. Соседи» мужчина отметил, это подобных торговых точек в его районе больше не осталось. В комментариях под его постом пользователи рассказали, что закрытие отдельных магазинов, не относящихся к крупным торговым сетям, их расстраивает.

«Зашел в "Зебру" на Живописной улице в последний день работы. Полки уже полупустые. Закрылся последний крупный несетевой магазин в районе, который мог тягаться с ритэйлерами и при этом всегда радовал хорошим и относительно недорогим ассортиментом. Мы еще будем вспоминать его бакалею, алкогольный отдел и знаменитые кондитерские полки. Эту потерю не заменить», — высказался автор поста.

Жители Москвы принялись вспоминать, какие продукты любили покупать в закрывшемся универсаме, отмечая, что за настолько «адекватные» деньги их больше нигде не найти. Некоторые признались, что ходили в этот магазин ради экономии, хотя он был расположен достаточно далеко от их дома. «"Зебра" кормила многих», «Сколько раз "Зебра" выручала — не сосчитать», «И даже по ночам скидки делала, как помню», — поделились участники обсуждения.

Люди вспомнили и подобные несетевые магазины, которые тоже были закрыты. «Ходить за продуктами теперь практически некуда», — заметила москвичка.

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