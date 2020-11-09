Белая медведица из Московского зоопарка умерла перед юбилеем

Белая медведица по кличке Мурма умерла в Московском зоопарке. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Она была в крайне преклонном возрасте — совсем немного не дожила до своего 30-летия. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы», — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что белые медведи редко доживают до такого возраста в дикой природе.

Мурма приехала в Московский зоопарк в 1991 году. Она была активной, гуляла и плавала в бассейне. Самым любимым ее занятием была подводная рыбалка, из еды предпочитала груши и листья салата. В 2013 году Мурма познакомилась с белым медведем Врангелем, они жили дружно и мирно. За всю жизнь медведица родила десять детенышей: сейчас они находятся в зоопарках Европы, Китая и Японии.

Ранее, в январе, сообщалось о смерти кота-манула в Московском зоопарке. У животного была агрессивная опухоль слизистой носа, ему было десять лет.

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