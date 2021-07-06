Белая скульптура на Красной площади вызвала споры среди москвичей

Необычный экспонат на выставке современного искусства заметили на Красной площади в центре столицы. Соответствующие фото появились в группе «Москва моя» в Facebook и вызвали споры среди пользователей.

На размещенных в сети кадрах запечатлена белая скульптура, состоящая из объемных шаров и овалов, тесно прижатых друг к другу.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях — многие из них негативно отнеслись к увиденному. «Кто-то отложил яйца», «Что за хрень?!», «Зачем "это" у Кремля?», «Похоже на личинки гигантских насекомых», «Фу. Гадость», «Это вообще что?» — критиковали одни.

В то же время некоторые похвалили мастерство автора скульптуры. «А мне нравится. Вот вы повозмущаетесь, кто-то улыбнется, кто-то рассмеется», «Мне тоже нравится!», «Да пусть! Это хорошо! Не будьте занудами! Весело же!» — писали другие.

Речь идет о шестиметровой скульптуре «Стабильная композиция» Романа Ермакова. Она представлена на фестивале «ГУМ-Red-Line» с выставкой актуального российского паблик-арта «Красный сад» в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Мероприятие проходит с 1 июля по 31 августа текущего года.

1 апреля сообщалось, что скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот» у здания Театра имени Вахтангова на Арбате отремонтируют. В настоящее время по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта восстановительных работ.

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