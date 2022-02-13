Москвичка испугалась бешенства и рассмешила пользователей сети

Жительница столицы опубликовала в Facebook-группе «Беляево-Коньково- Югозапад обо всём!» пост с просьбой найти хозяев маленькой собачки по кличке Чаки. Женщина испугалась, что животное могло заразить ее маленького сына бешенством, и рассмешила пользователей сети.

«В районе 18:00 в четверг, 10 февраля гуляла в Яблоневом саду. Собака облизала моему маленькому сыну лицо, но меня испугали, что так может передаваться бешенство. Хотела бы успокоиться, что Чаки привит», — написала москвичка.

В комментариях под постом участники сообщества осмеяли обеспокоенную здоровьем сына женщину и напомнили, что подобным образом бешенство не передается. «Оно может попасть через слюну и кровь. Теоретически это возможно только в том случае, если у вашего ребенка на лице есть царапины или другие микротравмы. Но большинство домашних собак привито. Страшнее, если ребенок погладит кошечку, и она его оцарапает», — пояснила одна из подписчиц.

К ней присоединилось большинство комментаторов. Некоторые прямо заявили, что страхи автора поста — «бред», а в столице нет карантина по бешенству.

Ранее москвичей возмутило поведение хозяев собаки, оставивших питомца на морозе.