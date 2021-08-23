Бесплатные скейт-парки в Москве проработают до холодов

В Москве на 15 площадках «Московских сезонов», пока позволит погода. Об этом в воскресенье будут работать бесплатные скейт-парки, 16 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин у себя на странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что молодежь катается там на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах.

По словам мэра, тем у кого нет снаряжения, можно будет взять его напрокат. Для посещения скейт-парков понадобится регистрация.

Накануне, 21 августа, столичные власти сообщили о том, что в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы появится гигантский скейт-парк площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

Объект разместят на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, рядом со стадионом «Отрада».

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