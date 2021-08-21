В Москве появится гигантский скейт-парк
Гигантский скейт-парк площадью 1,6 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, в субботу, 21 августа.
Объект разместят на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, рядом со стадионом «Отрада».
Площадку поделят на две зоны: для начинающих — «Стрит-зона», для опытных спортсменов — «Скейт-плаза».
Отмечается, что «Стрит-зона» будет имитировать уличные препятствия. В ней обустроят перила для отработки скольжения по граням и грайнд бокс для скольжения по плоскостям.
Между тем в «Скейт-плазе» построят волнообразные чаши для амплитудных тренировок, разгонные горки и фанбокс для отработки вращений, пролетов, скольжений, балансирования на двух колесах.
Планируется, что скейт-парк станет частью спортивного кластера, который создают в пойме реки Чермянки.
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