В Москве появится гигантский скейт-парк

Площадку поделят на две зоны: для начинающих — «Стрит-зона», для опытных спортсменов — «Скейт-плаза».

Отмечается, что «Стрит-зона» будет имитировать уличные препятствия. В ней обустроят перила для отработки скольжения по граням и грайнд бокс для скольжения по плоскостям.

Между тем в «Скейт-плазе» построят волнообразные чаши для амплитудных тренировок, разгонные горки и фанбокс для отработки вращений, пролетов, скольжений, балансирования на двух колесах.

Планируется, что скейт-парк станет частью спортивного кластера, который создают в пойме реки Чермянки.

Ранее, 20 августа, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как на благоустройство города влияют пожелания москвичей. В частности, несколько лет назад была создана программа «Мой район», основанная на наказах москвичей и рекомендациях экспертов.

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