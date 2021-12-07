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Бездомную россиянку отправили на принудительное лечение за убийство

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Бездомную россиянку отправили на принудительное лечение за убийство
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мосгорсуд направил бездомную россиянку на принудительное психиатрическое лечение за убийство знакомого. По данным агентства «Москва» со ссылкой на пресс-службы прокуратуры, женщина подожгла приятеля во время пьяной ссоры в подъезде жилого дома на юге столицы.

Конфликт произошел в январе текущего года на улице Борисовские Пруды. Мужчина и женщина распивали спиртное. Затем осужденная нанесла оппоненту несколько ударов в область головы, облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Против россиянки было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК России («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Комплексная экспертиза показала, что преступница страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления она не осознавала характер и опасность своих действий. «Суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации», — сообщили в ведомстве.

Ранее россиянин пришел домой в бывшей жене и поджег ее нового бойфренда с помощью ацетона. Его задержали и обвинили в покушении на убийство.

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