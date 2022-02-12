Количество бездомных на подмосковной станции возмутило россиян

На кадрах видно, что бездомные спят вповалку прямо на ступенях у входа на станцию. Кто-то из них лежит на подстилках. Кроме того, некоторые из них принесли в вестибюль пакеты со своими вещами. «У нас практически Дюссельдорф. Если не был в развитых городах Германии, не беда! В Реутове такие же инсталляции», — пошутила администрация сообщества.

В комментариях поддержали шутку про заграничные города. «Вы все врете, это не Реутов, а Лос-Анджелес, у нас такого не бывает!» — с юмором отметил один из юзеров. Однако большинство пользователей возмутились такому бесцеремонному поведению бездомных. Кто-то поинтересовался, почему они не могут обратиться за помощью в церковь. А один из пользователей вовсе обвинил местную полицию в бездействии.

Проблема с бездомными около указанной станции поднималась и ранее. До этого в сети появилась публикация, на которой видно, как они обустроили около платформы «Реутово» своеобразную зону отдыха.