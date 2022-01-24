Бездомные с «дядюшкой Ау» из московского метро вызвали споры у россиян

Россияне в группе Facebook «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» поспорили из-за бездомных в московском метро.

Одна из участниц сообщества опубликовала фотографию, на которой бездомные греются у южного входа станции метро «ВДНХ». Москвичка в комментариях под постом рассказала, что на снимке крайний слева — некий дядюшка Ау. По профессии мужчина печник, но сознательно проводит время вместе с людьми без определенного места жительства и является среди них авторитетом. «Ходит приличный, чистый, с хитрым взглядом. Этакий, забытый уже, тип из "Москва — Петушки". Мне было бы жалко, если бы их разогнали. Это мегаполис, тут все свободно должны жить. А полицию, по обстоятельствам, для любого гражданина иногда приходится вызывать», — добавила женщина.

Местные жители отметили, что раньше бомжи спали на лавочках остановки автобусов. Однако после того как на сидениях сделали разделители, бездомные перешли в метро.

Некоторые в комментариях пожалели людей без определенного места жительства и пояснили, что им просто некуда деваться, а спиртное они пьют только чтобы согреться.

Однако с таким мнением согласились не все. Большинство настояло на том, что таким людям пытаются помочь всевозможные социальные организации, но бездомные отказываются от помощи и бесплатных ночлежек в угоду свободной жизни. «Выгонять на мороз людей, как и бездомных животных, конечно, нельзя. Только вот эти люди, как им не помогай, все равно вернутся в метро, будут пить и не будут работать — у них образ жизни такой. В СССР за тунеядство сажали. Теперь у нас свобода», — написали жители столицы.

Ранее, в декабре прошлого года, россияне пожаловались на бомжей в подъездах и получили советы.