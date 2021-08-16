Библиотекари нашли в книге «крик души» юной россиянки

Сотрудники библиотеки расценили записку как «крик души» школьницы, в семье которой недавно появился отчим. Девочка ревновала к нему свою мать.

«И может быть, я пишу это письмо специально, в тайной надежде, что ты найдешь его. Надеюсь, что если ты не слышишь и не видишь меня, то хотя бы поймешь, прочитав это письмо. Я не удивлюсь, если ты его не станешь читать, но просто знай: я люблю тебя!» — написала юная читательница.

После обнаружения находки библиотекари приняли решение сохранить письмо и оставить его в книге. В библиотеке добавили, что обычно читатели забывают в книгах предметы, которые используют вместо закладок — билеты, бирки от одежды и даже листья.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается глобальная модернизация библиотек городской сети в рамках программы «Московские библиоцентры». Глава города напомнил, что всего в городскую сеть столицы входят 440 библиотек, которые в большинстве своем расположены в жилых районах. При этом уже 125 из них прошли модернизацию.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!