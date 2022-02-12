Дима Билан вспомнил о совместной работе с актрисой Евгенией Брик

Певец Дима Билан прокомментировал смерть актрисы Евгении Брик. Он высказался на своей странице в Instagram.

Билан отметил, что они с Брик вместе работали над картиной «Не молчи». «Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма», — рассказал артист. Он высоко оценил талант покойной актрисы.

«Все больше думаю, что в этом материальном мире люди талантливые, с эмпатией и добротой к окружающим — уходят», — поделился своими рассуждениями Билан. Он передал свои искренние соболезнования родным и близким Брик.

Звезда сериала «Оттепель» и супруга режиссера Валерия Тодоровского скончалась на 41-ом году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.