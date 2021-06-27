Биолог посоветовала привить в Москве 90 процентов работников

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова посоветовала привить в Москве 90 процентов работников. Она рассказала об этом в прямом эфире в Instagram-аккаунте «Комсомольской правды».

Она объяснила, что в университете, в котором она работает, 38 тысяч студентов и 20 тысяч сотрудников. «Месяц назад ввели правило: для того, чтобы работать или учиться лично, все преподаватели и студенты должны загрузить справку о вакцинации на сайт университета. Я это уже сделала», — сказала биолог.

Она отметила, что в России сценарий вакцинации «очень бережный» и даже «со стимуляцией». «Вакцинация даже не обязательная. Требование вакцинации 60 процентов сотрудников, а почему не 90 процентов? Я бы поставила порог 90 процентов в Москве», — возмутилась Баранова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий работников.

С 28 июня в Москве введут дистанционный режим работы для сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Также на дистанционку в обязательном порядке переведут всех сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, перечень которых определен столичным департаментом здравоохранения.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!