Биолог призвала не расслабляться после отмены масочного режима в Москве

Как считает специалист, не следует предаваться «вакханалии чрезмерного расслабления». В таком случае отмененные ограничения вновь могут вернуться очень скоро. Игнорирование опасности вируса ведет к росту числа заражений COVID-19.

При этом специалист положительно оценила решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить ношение перчаток и масок в общественных местах. Попович напомнила: тяжелые вирусы слабо сохраняются на открытых поверхностях. Это значит, что вероятность их передачи крайне мала. «Все эти требования по перчаткам были изначально совершенно абсурдными», — отметила она.

В Москве в пятницу, 30 июля, отменили масочный режим в общественных местах. Ограничения сняли из-за улучшения эпидемиологических показателей в столице. По сравнению с пиковыми значения июня число регистрации случаев заражения COVID-19 снизилось в 2,2 раза.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!