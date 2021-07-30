Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Об этом он сообщил в своем блоге.
Градоначальник объяснил, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшилась. «В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — добавил он.
При этом использование масок остается обязательным.
Ранее в июле московские рестораторы обращались к мэру с просьбой ослабить ограничительные меры и отменить требование об обязательном ношении перчаток в общепите.
По состоянию на апрель, 70 процентов москвичей носили перчатки в общественном транспорте, в то время как процент ношения масок приблизился к 100. В июне власти города ужесточили режим контроля за использованием средств защиты.
В 2020 году главный санитарный врач Москвы заменил ношение перчаток на обязательную обработку и мытье рук, но рестораны и кафе продолжали получать штрафы за отсутствие перчаток у персонала. Такие случаи происходили из-за правовой лазейки — в законе «О введении режима повышенной готовности» ношение перчаток оставалась обязательным для сотрудников общепита.
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