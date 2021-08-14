Благоустройство острова Балчуг в Москве завершат ко Дню города

«Работы по обновлению четырех набережных — Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улицы, двух Раушских переулков находятся в стадии завершения, и уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство», — заявил Бирюков.

Он уточнил, что острову вернули его исторический облик. Здесь поменяли подсветку и освещение, убрали под землю провода, организовали современные остановки с беспроводной сетью и розетками. Также провели благоустройство зданий и улиц. Кроме того, предстоят работы по высадке деревьев и кустарников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 100 знаковых мест на территории Москвы благоустроят в 2021 году. Помимо этого будут благоустроены 20 столичных улиц, где уже сейчас ведутся масштабные работы. Градоначальник отметил, что из-за сложной ситуации в городе в 2020 году большинство работ были перенесены на текущий год.

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