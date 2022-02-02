Блогер Блиновская обманула подписчиков платного контента и отправила их в бан

Блогер Елена Блиновская отправила в бан подписчиков, которые приобрели у нее платный контент. О жалобах обманутых юзеров рассказало издание StarHit.

Скандально известная 40-летняя предпринимательница и автор популярного в Москве онлайн-марафона стала продавать доступ к своим сторис в Instagram за десять тысяч рублей. Вскоре многие поклонники, заплатившие указанную сумму, стали жаловаться, что Блиновская заблокировала их в своем аккаунте. По данным Lenta.ru, юзеры попали в бан после того, как начали критиковать эксклюзивный контент и потребовали возврат средств.

Сама блогер заявила, что заблокировала только тех, кто распространял приватные сторис в сети. «Не даю людям юзать себя за 10 тысяч рублей! Да, я заблочила несколько человек в платных сторис, кого-то без возврата, но с предупреждением, что не верну. Из платных сторис можно попасть прямиком в бан!» — объяснилась Блиновская.

Ранее Блиновская анонсировала старт продаж доступа к эксклюзивному контенту, которым она собралась делиться с перечислившими деньги подписчиками в течение двух недель.