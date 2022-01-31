Блогер Елена Блиновская начала продавать россиянам свои сторис в Instagram

Блогер и автор популярного марафона личностного роста Елена Блиновская, проживающая в Москве, решила продавать своим подписчикам Instagram-сторис, однако многие россияне пожаловались на обман со стороны предпринимательницы.

На днях Блиновская анонсировала старт продаж доступа к своим сторис, которые будут закрыты для не оплативших эксклюзивный контент подписчиков. За приватную информацию, которой блогерша готова делиться в течение двух недель, она запросила по 10 тысяч рублей с каждого желающего, которых оказалось множество.

Позже в сети начали всплывать недовольные отзывы на платный контент Блиновской. Подписчики заявляли, что не видят разницы между платными и бесплатными публикациями. Тогда блогерша решила действовать радикально и начала блокировать всех недовольных, о чем сама же и сообщила в своем аккаунте. При этом потраченные средства женщина возвращает не всем пользователям.

«Дно пробито! Это же надо покупать у нее сторис за 10 тысяч! Вы в своем уме вообще?», «Сами виноваты, нечего платить такие деньги за сторис», «Когда же лавочку Блиновской прикроют, так зарабатывать на людях...» — пишут юзеры.

Ранее россияне начали продавать места в ЗАГСах на «красивые» даты.