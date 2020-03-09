Блогер из Польши оценила жизнь в Москве

Автор блога «Мама в Москве» из Польши Анна Голембевская оценила жизнь в российской столице. Об этом она рассказала в беседе с журналистами издания Gazeta.pl.

Женщина переехала в российскую столицу вместе с мужем, поскольку главе семейства предложили работу. У Голембевских есть маленький ребенок, в этой связи блогер выразила мнение, что Москва наиболее приспособлена для детей. Она отметила, что в каждом дворе есть не только одинокие качели, но и разноцветные комплексы, проводятся различные занятия для детей.

Она также призналась, что ее знакомые рассказывали про «ходящих по улицам белых медведях», «бедности и пустых магазинах», однако, как отметила Голембевская, российская столица мало чем отличается от больших польских городов, за исключением цен, которые здесь выше.

20 февраля международный эксперт в области школьного питания из Бразилии, представитель Всемирной продовольственной программы ООН, член совета директоров Глобального форума по детскому питанию Даниэль Балабан оценил качество питания в школах Москвы. Он посетил школу №1995 и оценил, чем кормят детей: он продегустировал школьный обед и фруктовое желе. «Мне все очень понравилось, а больше всего — рыбный суп и салат из свежей капусты. Это здоровая пища», — сказал Балабан.

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