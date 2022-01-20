Блогерша раскрыла мотивы откровенной фотосессии у мечети

Блогерша Мария Катанова в своем Instagram-аккаунте рассказала о мотивах, которые побудили ее устроить откровенную фотосессию полуголой девушки на фоне соборной мечети.

«Проезжая возле Центральной Мечети Москвы, я увидела аналогичную съемку. Только девушка была в шубе, но чуть открывала ее, светив полуобнаженными частями тела. Успев заснять ее, я, как специалист по продвижению в соцсетях, решила создать гайд "Как не надо делать" для всех тех, кто хочет развивать свои личные и коммерческие аккаунты, собрав в один кейс все самые жуткие примеры из интернета», — попыталась объяснить блогерша на своей странице.

Девушка объяснила, что с уважением относится к верующим и понимает, что за такие фотосессии обычно может грозить уголовная ответственность. При этом она добавила, что снимала девушку на фоне религиозного учреждения как раз для того, чтобы потом рассказать, что так делать нельзя. «Делали мы это не ради того, чтобы оскорбить чьи-то чувства или веру. А ровно наоборот — чтобы никто из моих потенциальных заказчиков на продвижение даже не думал в сторону такого самопиара», — отметила она в своем сообщении.

Маркетолог также извинилась за фотосессию с полуобнаженной девушкой. «Несмотря на благие намерения, приношу свои извинения всем, чьи чувства я могла задеть этой съемкой. Цели оскорблять кого-то нет и не было!» — написала блогерша.

Ранее имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов прокомментировал поступок блогерши, устроившей откровенную фотосессию на фоне молитвенного сооружения.