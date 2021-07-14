Блогеру Эдварду Билу вынесли приговор за ДТП в Москве

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) вынесли приговор за ДТП в центре Москвы. Как сообщает «Лента.ру», его приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года.

Била осудили по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

1 апреля блогер устроил в центре Москве ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна женщина попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Бил признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается.

Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах города, зафиксировали, что Бил ехал со скоростью от 84 до 146 километров в час. После аварии блогер прошел медицинское освидетельствование, следов алкоголя в его крови не обнаружено.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!